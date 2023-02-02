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Кремль может начать новое наступление на Украину к годовщине вторжения, — Резников

2 февраля 2023 09:50
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Россия может начать наступление на двух направлениях к годовщине вторжения, — Резников
Россия не изменила планы по полному контролю над Украиной
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Украина нуждается в еще большем оружии от партнеров на фоне новых угроз со стороны россии. Кремль готовится к новому наступлению уже к годовщине вторжения — 24 февраля.

Об этом в эфире французского телеканала BFMTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Новое наступление

Глава Минобороны Алексей Резников призвал страны НАТО предоставить Украине больше вооружения из-за высокой вероятности повторного наступления россии.

"Мы не можем терять инициативу… Думаем, что, учитывая, что они живут символизмом, они могут что-то попробовать 24 февраля", — сказал он в интервью французскому телеканалу.

По словам Резникова, российские войска могут попробовать наступление на двух направлениях — это может быть Донбасс и юг Украины. Также глава оборонного ведомства добавил, что уже россия мобилизовала 500 тысяч человек, что также может свидетельствовать о планах кремля по наступлению.

"Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это гораздо больше... Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно быстрее. Поэтому нужно оружие для сдерживания врага, ведь на войне все решает инициатива", — заявил Резников.

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны писали, что путин готовит план приграничных ударов по северо-восточным областям Украины.

Кроме того, на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что кремль готовится к новому наступлению на Украину. Он добавил, что россия наращивает свой арсенал благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.

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