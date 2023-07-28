Кремль намагається зобразити контрнаступ ЗСУ невдалим, — ISW

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Російські офіційні джерела активно акцентують на передбачуваних невдачах українського контрнаступу. Президент РФ Володимир Путін доповів, що російські сили нейтралізували більшу частину української бронетехніки в Запоріжжі.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Путін цинічно заявив, що значну частину українських військовослужбовців, які брали участь у цих діях, було вбито, а також було втрачено безліч українських пілотів.

Раніше Путін говорив про багато знищених українських одиниць техніки, хоча його останні заяви можуть давати зрозуміти, що він перебільшує реальну картину. Деякі російські інтернет-активісти також говорять про великі втрати України, представляючи їх як доказ невдачі її бойових дій.

Така позиція російських ЗМІ може бути спрямована на створення образу ефективного керівництва війною Кремлем.

Нагадаємо, що 26 липня українські війська запустили масштабну механізовану контратаку в західній частині Запорізької області, успішно подолавши низку російських оборонних установок на південь від міста Оріхів. Звіти з російських джерел, включаючи їх Міністерство оборони, підтвердили, що напад українців був спрямований на Роботино і вони досягли успіху, просуваючись на північний схід від цього населеного пункту.