Кремль пытается изобразить контрнаступление ВСУ неудавшимся, — ISW

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Российские официальные источники активно акцентируют внимание на предполагаемых неудачах украинского контрнаступления. Президент РФ Владимир Путин доложил, что российские силы нейтрализовали большую часть украинской бронетехники в районе Запорожья.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Путин цинично заявил, что значительная часть участвовавших в этих действиях украинских военнослужащих была убита, а также было потеряно множество украинских пилотов.

Ранее Путин говорил о многих уничтоженных украинских единицах техники, хотя его последние заявления могут давать понять, что он утрирует реальную картину. Некоторые российские интернет-активисты также говорят о больших потерях украины, представляя их как доказательство неудачи её военных действий.

Такая позиция российских СМИ может быть направлена на создание образа эффективного руководства войной со стороны Кремля.

Напомним, что 26 июля, украинские войска запустили масштабную механизированную контратаку в западной части Запорожской области, успешно преодолев ряд российских оборонительных установок к югу от города Орехов. Отчеты из российских источников, включая их Министерство обороны, подтвердили, что нападение украинцев было направлено на Роботино и они добились успеха, продвигаясь на северо-восток от этого населенного пункта.