Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Кремль пытается изобразить контрнаступление ВСУ неудавшимся, — ISW arrow

Кремль пытается изобразить контрнаступление ВСУ неудавшимся, — ISW

28 июля 2023 07:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кремль пытается изобразить контрнаступление ВСУ неудавшимся, — ISW
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские официальные источники активно акцентируют внимание на предполагаемых неудачах украинского контрнаступления. Президент РФ Владимир Путин доложил, что российские силы нейтрализовали большую часть украинской бронетехники в районе Запорожья. 

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Читайте также:

Что говорит Путин про контрнаступление ВСУ

Путин цинично заявил, что значительная часть участвовавших в этих действиях украинских военнослужащих была убита, а также было потеряно множество украинских пилотов. 

Ранее Путин говорил о многих уничтоженных украинских единицах техники, хотя его последние заявления могут давать понять, что он утрирует реальную картину. Некоторые российские интернет-активисты также говорят о больших потерях украины, представляя их как доказательство неудачи её военных действий. 

Такая позиция российских СМИ может быть направлена на создание образа эффективного руководства войной со стороны Кремля.

Напомним, что 26 июля, украинские войска запустили масштабную механизированную контратаку в западной части Запорожской области, успешно преодолев ряд российских оборонительных установок к югу от города Орехов. Отчеты из российских источников, включая их Министерство обороны, подтвердили, что нападение украинцев было направлено на Роботино и они добились успеха, продвигаясь на северо-восток от этого населенного пункта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз