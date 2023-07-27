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ISW проанализировал контрнаступление ВСУ в Запорожской области

27 июля 2023 07:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ISW проанализировал контрнаступление ВСУ в Запорожской области
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В среду, 26 июля украинские войска запустили масштабную механизированную контратаку в западной части Запорожской области, успешно преодолев ряд российских оборонительных установок к югу от города Орехов. Отчеты из российских источников, включая их Министерство обороны, подтвердили, что нападение украинцев было направлено на Роботино и они добились успеха, продвигаясь на северо-восток от этого населенного пункта.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

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В сообщении указывается, что снимки с указанием местоположения показывают, что в ходе этого нападения украинцы продвинулись на расстояние около 2,5 км к востоку от Роботино. Однако затем российские силы воспользовались своей хорошо отработанной тактикой эластичной обороны и частично оттеснили украинцев назад, хотя и не полностью до их первоначальных позиций.

На этих же снимках 27 июля видны два украинских бронетранспортера типа Bradley и танк Т-72, оставленные или поврежденные примерно в 2,5 км к востоку от Роботино, который, в свою очередь, находится примерно на том же расстоянии к югу от активного фронта. Эти данные указывают на то, что украинцам удалось проникнуть через сложные оборонительные установки.

Большинство экспертов считает, что преодолеть такие оборонительные позиции для украинских войск будет исключительно сложной задачей. Линии обороны, которые находятся далее на юг от Роботино, предположительно имеют меньше обороняющихся, так как основные силы россиян, вероятно, сконцентрированы на передних рубежах к северу и востоку от этого населенного пункта.

Что говорят западные представители

Украинские власти, кажется, направили дополнительные силы в этот район для этой операции, тогда как российские войска, по всей видимости, продолжают удерживать свои позиции без заметных усилений или смены.

Западные и украинские представители считают эту атаку на Роботино ключевым моментом в украинской контратаке. 27 июля New York Times утверждала, ссылаясь на представителей Пентагона, что основная фаза украинской контратаки началась в полную силу.

Напомним, что аналитики издания New York Times считают, что главный удар новой фазы контрнаступления Сил обороны следует ожидать на юге Украины. И в случае успеха эта операция может занять от одной до трех недель.

Также мы сообщали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успехах ВСУ во время контрнаступления. По ее словам, российские оккупанты оказывают мощное сопротивление и применяют резервы. Украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях.

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