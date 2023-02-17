Окупанти визнають неминучість деокупації Криму, заявив Скібіцький

Після деокупації Крим знову стане популярним українським курортом

Російські окупанти визнають неминучість деокупації Криму, тому стягують туди війська і будують оборонні споруди. Але Крим рано чи пізно повернеться до України.

Про це заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив у інтерв’ю "АрміяInform".

Росія готується до деокупації Криму

Вадим Скібіцький заявив, що після початку процесу обговорення постачання нових зразків західної зброї українській армії, зокрема, танків, кількість російських військ в Криму почала збільшуватися.

Також окупанти почали будувати оборонні споруди на півночі півострова.

"Очевидно, що у кремлі готуються, усвідомлюючи неминучість деокупації", — наголосив представник ГУР.

Крим повернеться до України

Після деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України на півострові буде проведений цілий комплекс програм для відновлення безпечного життя.

"Кримський півострів знову стане популярним українським курортом", — упевнений Скібіцький.

Що буде з російськими агентами

Відповідаючи на питання про те, як українська влада буде боротися із численними російськими агентами в Криму після деокупації, заступник очільника ГУР запевнив, що усі, хто зрадив присязі та активно сприяв окупантам, муситимуть відповідати згідно з чинним законодавством.

"Водночас звертаю увагу, що порушене вами питання загалом стосується компетенції та повноважень СБУ. Думаю, що вони чудово впораються з відповідними викликами", — наголосив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд сказала, що військові бази росії у Криму можна вважати легітимними цілями для ЗСУ.

Фото: ГУР