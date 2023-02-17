Військові бази рф у Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ, — Нуланд

Окупаційна влада рф вдалася до порушень прав людини відразу після захоплення півострова

Сполучені Штати Америки вважають Крим територією України. Вони не проти ударів ЗСУ по військових об'єктах на півострові.

Про це повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Деталі

"Я не оцінюватиму наперед, де українці вирішать воювати або яке рішення приймуть щодо Криму в короткостроковій, середньостроковій чи довгостроковій перспективах, але ми визнаємо Крим — це Україна", — наголосила Нуланд.

Заступниця держсекретаря США зазначила, що окупаційна влада рф вдалася до порушень прав людини відразу після захоплення півострова. За її словами, росія перетворила Крим на велику військову базу. Її використовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Нуланд сказала, що військові бази росії у Криму можна вважати легітимними цілями для ЗСУ.

Нагадаємо, Сполучені Штати не встигнуть відправити танки M1 Abrams в Україну до ймовірного весняного наступу Сил оборони. Проблема в тому, що потрібно більше часу, щоб українські військові могли пройти навчання для експлуатації цих танків.

Також ми писали, що США та G7 готуються оприлюднити великий пакет санкцій проти росії. Це станеться близько до річниці вторгнення рф в Україну, 24 лютого.