Оккупанты признают неизбежность деоккупации Крыма, заявил Скибицкий

Кремль понимает, что рано или поздно потеряет Крым, — украинская разведка
Российские кафиры признают неизбежность деоккупации Крыма, поэтому стягивают туда войска и строят оборонительные сооружения. Но Крым рано или поздно вернется в Украину.
Об этом заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью АрмияInform.
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Россия готовится к деоккупации Крыма
Вадим Скибицкий заявил, что после начала процесса обсуждения поставок новых образцов западного оружия украинской армии, в частности танков, количество российских войск в Крыму начало увеличиваться.
Также оккупанты начали строить оборонительные сооружения на севере полуострова.
"Очевидно, что в кремле готовятся, осознавая неизбежность деоккупации", — подчеркнул представитель ГУР.
Крым вернется в Украину
После деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины на полуострове будет проведен целый комплекс программ по восстановлению безопасной жизни.
"Крымский полуостров снова станет популярным украинским курортом", — уверен Скибицкий.
Что будет с российскими агентами
Отвечая на вопрос о том, как украинские власти будут бороться с многочисленными российскими агентами в Крыму после деоккупации, заместитель главы ГУР заверил, что все, кто предал присягу и активно содействовал оккупантам, должны отвечать согласно действующему законодательству.
"В то же время обращаю внимание, что поднятый вами вопрос в целом касается компетенции и полномочий СБУ. Думаю, что они прекрасно справятся с соответствующими вызовами", — подчеркнул Вадим Скибицкий.
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что военные базы россии в Крыму можно считать легитимными целями для ВСУ.
Фото: ГУР