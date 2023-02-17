Оккупанты признают неизбежность деоккупации Крыма, заявил Скибицкий

После деоккупации Крым снова станет популярным украинским курортом

Российские кафиры признают неизбежность деоккупации Крыма, поэтому стягивают туда войска и строят оборонительные сооружения. Но Крым рано или поздно вернется в Украину.

Об этом заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью АрмияInform.

Россия готовится к деоккупации Крыма

Вадим Скибицкий заявил, что после начала процесса обсуждения поставок новых образцов западного оружия украинской армии, в частности танков, количество российских войск в Крыму начало увеличиваться.

Также оккупанты начали строить оборонительные сооружения на севере полуострова.

"Очевидно, что в кремле готовятся, осознавая неизбежность деоккупации", — подчеркнул представитель ГУР.

Крым вернется в Украину

После деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины на полуострове будет проведен целый комплекс программ по восстановлению безопасной жизни.

"Крымский полуостров снова станет популярным украинским курортом", — уверен Скибицкий.

Что будет с российскими агентами

Отвечая на вопрос о том, как украинские власти будут бороться с многочисленными российскими агентами в Крыму после деоккупации, заместитель главы ГУР заверил, что все, кто предал присягу и активно содействовал оккупантам, должны отвечать согласно действующему законодательству.

"В то же время обращаю внимание, что поднятый вами вопрос в целом касается компетенции и полномочий СБУ. Думаю, что они прекрасно справятся с соответствующими вызовами", — подчеркнул Вадим Скибицкий.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что военные базы россии в Крыму можно считать легитимными целями для ВСУ.

Фото: ГУР