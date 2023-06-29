Кремль спробує покращити негативне ставлення суспільства до Шойгу, — ISW

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ

Верховне керівництво Росії намагатиметься врятувати репутацію міністра оборони Сергія Шойгу та командування збройних сил РФ. При цьому Валерій Герасимов може бути фактично відсторонений від керівництва окупаційним контингентом в Україні.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики ISW наголосили, що Кремль, імовірно, намагатиметься стабілізувати і покращити негативне ставлення суспільства до керівництва міністерства оборони РФ.

Це ставлення було сформоване системною критикою як самого керівника ПВК "Вагнер", так і прихильних до нього представників ультранаціоналістичної спільноти Росії.

Зменшення ролі Герасимова

У Інституті вивчення війни припускають, що для такого кроку, перш за все, для збереженя іміджу міністра Сергія Шойгу, Кремль спробує зменшити роль керівника Генштабу Валерія Герасимова.

Його, імовірно, відсунуть від участі у командуванні окупаційним контингентом в Україні — але залишать за ним, принаймні, номінально, посаду керівника цього контингента. Також Герасимов може зберегти посаду очільника генерального штабу збройних сил РФ.

Нагадаємо, 26 червня аналітики ISW припускали, що Пригожин міг домовитися з Путіним про відставку Шойгу.