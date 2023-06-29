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Кремль попытается улучшить негативное отношение общества к Шойгу, — ISW

29 июня 2023 07:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кремль попытается улучшить негативное отношение общества к Шойгу, — ISW
Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Верховное руководство России попытается спасти репутацию министра обороны Сергея Шойгу и командование вооруженных сил РФ. При этом Валерий Герасимов может быть фактически отстранен от руководства оккупационным контингентом в Украине.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики ISW подчеркнули, что Кремль, вероятно, постарается стабилизировать и улучшить негативное отношение общества к руководству министерства обороны РФ.

Это отношение было сформировано системной критикой как самого руководителя ЧВК "Вагнер", так и приверженных ему представителей ультранационалистического сообщества России.

Уменьшение роли Герасимова

В Институте изучения войны предполагают, что для такого шага, прежде всего, для сохранения имиджа министра Сергея Шойгу, Кремль попытается снизить роль руководителя Генштаба Валерия Герасимова.

Его, вероятно, отстранят от участия в командовании оккупационным контингентом в Украине — но оставят за ним, по крайней мере, номинально должность руководителя этого контингента. Также Герасимов может сохранить должность главы генерального штаба вооруженных сил РФ.

Напомним, 26 июня аналитики ISW предполагали, что Пригожин мог договориться с Путиным об отставке Шойгу.

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