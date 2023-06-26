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Пригожин міг домовитися з Путіним про відставку Шойгу, — ISW

26 червня 2023 07:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Пригожин міг домовитися з Путіним про відставку Шойгу, — ISW
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Серед пунктів угоди між Євгеном Пригожиним та російською владою є зміна керівництва міноборони РФ. Сергія Шойгу, за чутками, міг би замінити Олексій Дюмін.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики Інституту наголосили, що домовленості Євгена Пригожина з Володимиром Путіним через Олександра Лукашенка можуть включати і зміну керівництва міністерства оборони РФ.

Принаймні, міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генерального штабу збройних сил РФ Валерія Герасимова ніхто не бачив з тих пір, як  ПВК "Вагнер" почала свій "Марш справедливості".

Хто може стати міністром оборони

За чутками в деяких російських джерелах, Шойгу може замінити колишній охоронець Путіна Олексій Дюмін, який очолював:

  • Сили спецоперацій РФ;
  • Тульську область Росії.

Втім, будь-які зміни в керівництві міноборони означали б значну перемогу Євгена Пригожина.

Що відомо про бунт Пригожина

Нагадаємо, що вночі 24 червня найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагалися перешкоджати російські військові. 

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагав зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії, звідки "вагнерівці" рушили далі на Москві

Але увечері того ж дня Євген Пригожин заявив про завершення бунту і про повернення своїх найманців у польові табори.

Після того, починаючи з вечора 24 червня, Пригожин не виходить на зв'язок. Востаннє його бачили, коли він покидав російське місто Ростов на автомобілі. 

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