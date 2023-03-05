Росія масово залучає дітей до війни, використовуючи їх як шпигунів, — Офіс генпрокурора

Дітей також залучають до облаштування блокпостів

Росіяни продовжують залучати дітей до війни. Окрім того, загарбники вербують їх та використовують як шпигунів.

Про це на конференції United for justice розповіла заступниця генпрокурора Вікторія Литвинова.

Злочини рф проти дітей

Заступниця генпрокурора Литвинова заявила, що росіяни вчиняють щодо українських дітей цілу низку злочинів, які є порушенням міжнародного гуманітарного права. Серед них — вбивства та каліцтва, зґвалтування, відмова від гумдопомоги, викрадення та вербування.

Відомо, що наразі розслідується понад 2600 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів проти дітей. Але насправді їх значно більше, і про них стане відомо вже після повної деокупації.

"Дітей залучають до облаштування блокпостів... їх використовують як шпигунів, діти стають жертвами вербування російськими військовими. Усі ці злочини свідчать про цілеспрямоване та свідоме знищення дітей", — розповіла Литвинова.

На 5 березня через російське вторгнення вже загинули 462 українські дитини, ще 931 — поранено.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як відбуватиметься примусова евакуація дітей з небезпечних зон.