Россия массово привлекает детей к войне, используя их как шпионов, — Офис генпрокурора

Детей также привлекают к обустройству блокпостов

Россияне продолжают привлекать детей к войне. Кроме того, захватчики вербуют их и используют в качестве шпионов.

Об этом на конференции United for justice рассказала заместитель генпрокурора Виктория Литвинова.

Преступления рф против детей

Заместитель генпрокурора Литвинова заявила, что россияне совершают в отношении украинских детей целый ряд преступлений, которые являются нарушением международного гуманитарного права. Среди них — убийства и увечья, изнасилования, отказ в гумопомощи, похищение и вербовка.

Известно, что в настоящее время расследуется более 2600 уголовных производств по фактам военных преступлений против детей. Но на самом деле их гораздо больше, и о них станет известно уже после полной деоккупации.

"Детей привлекают к обустройству блокпостов... их используют как шпионов, дети становятся жертвами вербовки российскими военными. Все эти преступления свидетельствуют о целенаправленном и сознательном уничтожении детей", — рассказала Литвинова.

На 5 марта из-за российского вторжения уже погибли 462 украинских ребенка, еще 931 — ранены.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как будет происходить принудительная эвакуация детей из опасных зон.