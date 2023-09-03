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Кремль відкладає мобілізацію та вербує на війну іноземців, — британська розвідка

3 вересня 2023 12:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кремль відкладає мобілізацію та вербує на війну іноземців, — британська розвідка
Російський солдат. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Напередодні президентських виборів у Росії Кремль вважає за краще уникати широкої мобілізації серед свого населення, вербуючи іноземних громадян для участі на війну в Україні. Було виявлено оголошення в інтернеті у Вірменії та Казахстані, які пропонують зарплати та премії іноземцям, які бажають вступити до російської армії.

Про це повідомляє британська розвідка

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У звіті йдеться, що за службу обіцяли близько 5 140 доларів та щомісячну винагороду близько 1 973 доларів.

Особливо у північній частині Казахстану активно залучалися етнічні росіяни. З травня 2023 року Росія також вербує мігрантів із Центральної Азії, пропонуючи привабливі умови, включаючи прискорене отримання громадянства та зарплати аж до 4 160 доларів.

Розвідники зазначили, що мігранти з Узбекистану, які працюють на будівництві у Маріуполі, стикалися з випадками конфіскації паспортів при приїзді, що фактично змушувало їх приєднуватися до військ Росії.

Оцінки показують, що в Росії знаходиться приблизно 6 мільйонів мігрантів з регіону Центральної Азії, яких російська влада бачить як можливих кандидатів для військової служби.

У звіті розвідки також зазначається, що залучення іноземців до військових лав може допомогти російському уряду уникнути несхвалення з боку власного населення перед майбутніми виборами 2024 року.

Британська розвідка
Повідомлення британської розвідки. Фото: Міноборони Великої Британії

Нагадаємо, що останні дії російських органів вказують на активне залучення мігрантів, які нещодавно стали громадянами РФ. Їх залучають до лав збройних сил країни.

Також ми писали, що місцеві жителі негативно ставляться до примусової мобілізації в Криму, яку проводять російські окупанти, і відмовляються вступати до лав армії РФ. Про це свідчать дані закритого соціологічного опитування.

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