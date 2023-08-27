Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Гроші не допомагають: у Криму місцеві відмовляються воювати в армії РФ arrow

Гроші не допомагають: у Криму місцеві відмовляються воювати в армії РФ

27 серпня 2023 18:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Гроші не допомагають: у Криму місцеві відмовляються воювати в армії РФ
Мобілізовані до армії РФ. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Місцеве жителі негативно ставляться до примусової мобілізації у Криму, яку проводять російські окупанти, й відмовляються вступати до лав армії РФ. Про це свідчать дані закритого соціологічного опитування.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Читайте також:

Мобілізація в Криму

Повідомляється, що російська окупаційна адміністрація провела закрите соціологічне дослідження щодо мобілізації до лав армії РФ. Результати показали, що населення вкрай негативно ставиться до цього й не хоче воювати. 

Через це окупанти пропонують мобілізованим більше пільг та коштів з місцевого бюджету. Та навіть такого роду мотивація не впливає на зміну настроїв місцевих мешканців. 

Нагадаємо, Міноборони РФ карає молодших офіцерів та солдатів російського підрозділу за їхні скарги щодо неуважності старших командирів до проблем на фронті. Російські мілблогери були обурені через ці новини, тому вони набули широкого розголосу в інформаційному просторі РФ. 

Також ми писали, що російський окупант із Бахмутського напрямку поскаржився на значні втрати, дефіцит зброї та боєприпасів в окремих підрозділах армії РФ. Він також розповів про відкриття кримінального провадження на командира однієї з бригад РОВ.

Додамо, 25 серпня, було завдано удару по російській 126-й гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. У ГУР підтвердили ураження.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз