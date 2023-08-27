Гроші не допомагають: у Криму місцеві відмовляються воювати в армії РФ

Мобілізовані до армії РФ. Фото: росЗМІ

Місцеве жителі негативно ставляться до примусової мобілізації у Криму, яку проводять російські окупанти, й відмовляються вступати до лав армії РФ. Про це свідчать дані закритого соціологічного опитування.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Повідомляється, що російська окупаційна адміністрація провела закрите соціологічне дослідження щодо мобілізації до лав армії РФ. Результати показали, що населення вкрай негативно ставиться до цього й не хоче воювати.

Через це окупанти пропонують мобілізованим більше пільг та коштів з місцевого бюджету. Та навіть такого роду мотивація не впливає на зміну настроїв місцевих мешканців.

Нагадаємо, Міноборони РФ карає молодших офіцерів та солдатів російського підрозділу за їхні скарги щодо неуважності старших командирів до проблем на фронті. Російські мілблогери були обурені через ці новини, тому вони набули широкого розголосу в інформаційному просторі РФ.

Також ми писали, що російський окупант із Бахмутського напрямку поскаржився на значні втрати, дефіцит зброї та боєприпасів в окремих підрозділах армії РФ. Він також розповів про відкриття кримінального провадження на командира однієї з бригад РОВ.

Додамо, 25 серпня, було завдано удару по російській 126-й гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. У ГУР підтвердили ураження.