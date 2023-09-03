Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Кремль откладывает мобилизацию и вербует на войну иностранцев, — британская разведка arrow

Кремль откладывает мобилизацию и вербует на войну иностранцев, — британская разведка

3 сентября 2023 12:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кремль откладывает мобилизацию и вербует на войну иностранцев, — британская разведка
Российский солдат. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В преддверии президентских выборов в России, Кремль предпочитает избегать широкой мобилизации среди своего населения, вербуя иностранных граждан для участия на войну в Украине. Были выявлены объявления в интернете в Армении и Казахстане, предлагающие зарплаты и премии иностранцам, желающим вступить в российскую армию.

Об этом сообщает британская разведка.

Читайте также:

РФ вербует иностранцев на войну

В отчете говорится, что за службу обещали около 5 140 долларов и ежемесячное вознаграждение порядка 1 973 долларов.

В особенности в северной части Казахстана активно привлекались этнические россияне. С мая 2023 года Россия также вербует мигрантов из Центральной Азии, предлагая привлекательные условия, включая ускоренное получение гражданства и зарплаты вплоть до 4 160 долларов.

Разведчики отметили, что мигранты из Узбекистана, работающие на стройках в Мариуполе, сталкивались со случаями конфискации паспортов при приезде, что фактически вынуждало их присоединяться к войскам России.

Оценки показывают, что в России находится примерно 6 миллионов мигрантов из региона Центральной Азии, которых российские власти видят как возможных кандидатов для военной службы.

В отчете разведки также указывается, что привлечение иностранцев в военные ряды может помочь российскому правительству избежать неодобрения со стороны собственного населения перед предстоящими выборами в 2024 году.

Британская разведка
Сообщение британской разведки. Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, что последние действия российских органов указывают на активное привлечение мигрантов, недавно ставших гражданами РФ. Их привлекают в ряды вооруженных сил страны.

Также мы писали, что местные жители негативно относятся к принудительной мобилизации в Крыму, которую проводят российские оккупанты, и отказываются вступать в ряды армии РФ. Об этом свидетельствуют данные закрытого социологического опроса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз