Кремль откладывает мобилизацию и вербует на войну иностранцев, — британская разведка

Российский солдат. Фото: росСМИ

В преддверии президентских выборов в России, Кремль предпочитает избегать широкой мобилизации среди своего населения, вербуя иностранных граждан для участия на войну в Украине. Были выявлены объявления в интернете в Армении и Казахстане, предлагающие зарплаты и премии иностранцам, желающим вступить в российскую армию.

Об этом сообщает британская разведка.

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В отчете говорится, что за службу обещали около 5 140 долларов и ежемесячное вознаграждение порядка 1 973 долларов.

В особенности в северной части Казахстана активно привлекались этнические россияне. С мая 2023 года Россия также вербует мигрантов из Центральной Азии, предлагая привлекательные условия, включая ускоренное получение гражданства и зарплаты вплоть до 4 160 долларов.

Разведчики отметили, что мигранты из Узбекистана, работающие на стройках в Мариуполе, сталкивались со случаями конфискации паспортов при приезде, что фактически вынуждало их присоединяться к войскам России.

Оценки показывают, что в России находится примерно 6 миллионов мигрантов из региона Центральной Азии, которых российские власти видят как возможных кандидатов для военной службы.

В отчете разведки также указывается, что привлечение иностранцев в военные ряды может помочь российскому правительству избежать неодобрения со стороны собственного населения перед предстоящими выборами в 2024 году.

Сообщение британской разведки. Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, что последние действия российских органов указывают на активное привлечение мигрантов, недавно ставших гражданами РФ. Их привлекают в ряды вооруженных сил страны.

Также мы писали, что местные жители негативно относятся к принудительной мобилизации в Крыму, которую проводят российские оккупанты, и отказываются вступать в ряды армии РФ. Об этом свидетельствуют данные закрытого социологического опроса.