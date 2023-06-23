Кремль закрили від відвідувачів на тлі погроз Пригожина

Кремль у Москві. Фото: google

Увечері в п'ятницю, 23 червня, стало відомо про те, що Кремль закривають від відвідувачів. Це стало після того, як Міноборони РФ вдарило по "Вагнеру", а Пригожин у відповідь погрозив "розібратися".

Про це повідомляють на офіційній сторінці Кремля.

Читайте також:

Кремль закривають від відвідувачів

Відтак, Кремль із 21 червня закритий для відвідувачів, а з 23 червня — офіційно.

Повідомлення Кремля. Фото: скриншот

Передісторія

Відомо, що конфлікт між Євгеном Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу точиться досить давно і останнім часом пішов на загострення.

Сьогодні, 23 червня, Міноборони РФ вдарило по таборах "Вагнера". Ватажок угруповання Пригожин заявив, що внаслідок удару загинула велика кількість військових і погрозив "розібратися".

Після так званих погроз у Кремлі вперше відреагували на протистояння Шойгу та Пригожина. Там заявили, що вживають усіх необхідних заходів.

Додамо, що на тлі цього проти власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".