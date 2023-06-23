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Кремль закрили від відвідувачів на тлі погроз Пригожина

23 червня 2023 23:36
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Козюк Тетяна
редактор
Кремль закрили від відвідувачів на тлі погроз Пригожина
Кремль у Москві. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері в п'ятницю, 23 червня, стало відомо про те, що Кремль закривають від відвідувачів. Це стало після того, як Міноборони РФ вдарило по "Вагнеру", а Пригожин у відповідь погрозив "розібратися". 

Про це повідомляють на офіційній сторінці Кремля. 

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Відтак, Кремль із 21 червня закритий для відвідувачів, а з 23 червня — офіційно. 

 

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Повідомлення Кремля. Фото: скриншот

Передісторія

Відомо, що конфлікт між Євгеном Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу точиться досить давно і останнім часом пішов на загострення. 

Сьогодні, 23 червня, Міноборони РФ вдарило по таборах "Вагнера". Ватажок угруповання Пригожин заявив, що внаслідок удару загинула велика кількість військових і погрозив "розібратися". 

Після так званих погроз у Кремлі вперше відреагували на протистояння Шойгу та Пригожина. Там заявили, що вживають усіх необхідних заходів. 

Додамо, що на тлі цього проти власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

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