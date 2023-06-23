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Пригожин заявив, що Шойгу особисто керував операцією зі знищення ПВК "Вагнер"

23 червня 2023 22:47
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Пригожин заявив, що Шойгу особисто керував операцією зі знищення ПВК "Вагнер"
Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". Пригожин також зазначив. що Шойгу "боягузливо втік".

Про це він сказав у своїй заяві.

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"Шойгу щойно боягузливо втік із Ростова. О 21:00 він біг як боягуз, як баба для того, щоб не пояснювати, навіщо він підіймав вертольоти, щоб знищувати наших хлопців", — заявив Пригожин.

Пригожин також пригрозив міністру своїми найманцями. Пізніше він заявив, що Шойгу нібито спеціально прибув до Ростова, щоб нібито провести операцію з ліквідації "вагнерівців".

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висміяв Міноборони РФ, яке нещодавно похвалилося відео зі знищенням українських танків Leopard. Насправді заявив Пригожин, росіяни воювали проти сільськогосподарської техніки — комбайнів.

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