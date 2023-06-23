Пригожин заявив, що Шойгу особисто керував операцією зі знищення ПВК "Вагнер"

Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". Пригожин також зазначив. що Шойгу "боягузливо втік".

Про це він сказав у своїй заяві.

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"Шойгу щойно боягузливо втік із Ростова. О 21:00 він біг як боягуз, як баба для того, щоб не пояснювати, навіщо він підіймав вертольоти, щоб знищувати наших хлопців", — заявив Пригожин.

Пригожин також пригрозив міністру своїми найманцями. Пізніше він заявив, що Шойгу нібито спеціально прибув до Ростова, щоб нібито провести операцію з ліквідації "вагнерівців".

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висміяв Міноборони РФ, яке нещодавно похвалилося відео зі знищенням українських танків Leopard. Насправді заявив Пригожин, росіяни воювали проти сільськогосподарської техніки — комбайнів.