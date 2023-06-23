Кремль закрыли от посетителей на фоне угроз Пригожина

Кремля в Москве. Фото: google

Вечером, 23 июня, стало известно, что Кремль закрывают от посетителей. Это случилось после того, как Минобороны РФ ударило по "Вагнеру", а Пригожин в ответ пригрозил "разобраться".

Об этом сообщают на официальной странице Кремля.

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Кремль закрывают от посетителей

Следовательно, Кремль с 21 июня закрыт для посетителей, а с 23 июня — официально.

Сообщение Кремля. Фото: скриншот

Предыстория

Известно, что конфликт между Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу идет достаточно давно и в последнее время пошел на обострение.

Сегодня, 23 июня, Минобороны РФ ударило по лагерям "Вагнера". Главарь группировки Пригожин заявил, что в результате удара погибло большое количество военных и пригрозил "разобраться".

После так называемых угроз в Кремле впервые отреагировали на противостояние Шойгу и Пригожина. Там заявили, что принимают все необходимые меры.

Добавим, что на этом фоне против владельца ППК "Вагнера" Евгения Пригожина в России возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".