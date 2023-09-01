Крим буде повернуто Україні, — Буданов

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР

Україна обов'язково поверне Крим, адже ніяка Росія там бути не має. Зараз ведуться операції та підбирання тактики для деокупації півострова.

Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Буданов твердо заявив, що Крим буде повернути під контроль України, оскільки він ніяким чином не належить росії.

Окрім того, він підтвердив, що був у Криму на бойових завданнях після його окупації.

"Я там був 2016 року. Це вже визнаний факт. Ну і хлопці наші там теж були нещодавно і будуть далі. І не тільки наші",— сказав голова ГУР.

Нагадаємо, Кирило Буданов також заявив, що після поразки у війні Росія захоче напасти повторно. Це може трапитися через десять років, за це час Україна має підготуватися.