Крим буде повернуто Україні, — Буданов
Україна обов'язково поверне Крим, адже ніяка Росія там бути не має. Зараз ведуться операції та підбирання тактики для деокупації півострова.
Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
Крим — це Україна
Буданов твердо заявив, що Крим буде повернути під контроль України, оскільки він ніяким чином не належить росії.
Окрім того, він підтвердив, що був у Криму на бойових завданнях після його окупації.
"Я там був 2016 року. Це вже визнаний факт. Ну і хлопці наші там теж були нещодавно і будуть далі. І не тільки наші",— сказав голова ГУР.
Нагадаємо, Кирило Буданов також заявив, що після поразки у війні Росія захоче напасти повторно. Це може трапитися через десять років, за це час Україна має підготуватися.