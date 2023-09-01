Крым будет возвращен Украине, — Буданов

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Украина обязательно вернет Крым, ведь никакая Россия там быть не должна. Сейчас ведутся операции и подбор тактики для деоккупации полуострова.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Наталье Мосейчук.

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Буданов твердо заявил, что Крым будет вернуть под контроль Украины, поскольку он никоим образом не принадлежит России.

Кроме того, он подтвердил, что был в Крыму на боевых задачах после его оккупации.

"Я там был в 2016 году. Это уже признанный факт. Ну и ребята наши там тоже были недавно и будут дальше. И не только наши", — сказал глава ГУР.

Напомним, Кирилл Буданов также заявил, что после поражения в войне, Россия захочет напасть повторно. Это может случиться десять лет спустя, за это время Украина должна подготовиться.