Крым можно освободить только военным путем, — Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявил, что единственный способ временно оккупированный Крым вернуть под контроль Украины — это силовым путем. Он отметил, что стратегия по деоккупации полуострова, принятая в 2021 году, уже не является актуальной и требует изменений.
Об этом он сказал в интервью ZAXID.NET.
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Данилов считает, что военный путь — единственный способ вернуть Крым. Он отметил, что необходимо разработать соответствующие документы, которые будут рассмотрены членами СНБО и подтверждены указом президента.
Данилов подчеркнул, что СНБО трудится над различными документами, связанными с сектором безопасности и обороны Украины. Он добавил, что некоторые люди забывают, что необходимо внимательно читать и выполнять документы. Если бы все решения выполнялись на 100%, ситуация в Украине была бы совсем иной.
"Мы отрабатываем все документы относительно происходящих в секторе безопасности и обороны Украины процессов. Это один из них", — указал он.
Напомним, что в связи с успешным продвижением ВСУ на юге Украины оккупационная армия россии в течение последних минимум двух месяцев активно создает оборонительные укрепления на севере захваченного Крыма.
Россияне понимают, что дальнейшее удерживание левобережья Херсонщины для них достаточно проблематично. А последний пакет военно-технической помощи со стороны США и союзников Украины предусматривает предоставление для нужд ВСУ наступательных видов оружия, что вызывает значительную обеспокоенность у врага.