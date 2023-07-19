"Крим стане ще ближчим до повернення": головне зі звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар російських окупантів по Одесі, громадах в області та Чорноморську став чи не найбільшою спробою Росії "завдати болю Одесі" за час повномасштабного вторгнення. Завдяки ППО наслідки цієї атаки були меншими, ніж передбачалося.

Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні.

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"Мішень — не лише Україна"

"Із кожним таким ударом ми звертаємось до партнерів знов і знов — повітряний щит України потребує посилення. Цей удар терористів доводить, що їхня мішень — не лише Україна, не лише життя наших людей… У портах, які були атаковані сьогодні, зберігалося близько мільйона тонн продовольства...", — наголосив глава держави.

За його словами, саме такий обсяг повинні були вже давно доставити до країн-споживачів в Африці та Азії.

Скільки окупанти знищили агропродукції

"У портовому терміналі, який постраждав цієї ночі найбільше від російського терору, — зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалась для відправки в Китай… Тобто всіх це зачіпає — російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор", — зазначив Зеленський.

Підтримка Ірландії

Також президент України провів перемовини з очільником уряду Ірландії, який приїхав до нашої країни з візитом.

"Ірландія один із найбільших енергійних наших партнерів в Європі. І хоч країна нейтральна, ірландці не залишаються нейтральними до моральних викликів. В умовах такої агресії вони чітко на світлому боці історії і допомагають нам, як політично, так і безпеково, економічно, санкціями", — зауважив глава держави.

Зустріч з очільницею USAID

Крім того, Володимир Зеленський зустрівся з керівницею Агентства з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Самантою Пауер.

"Напередодні вона була в Одесі й абсолютно розуміє і значення наших портів для продовольчої безпеки світу, і російську загрозу світовій стабільності. Ми детально обговорили сьогодні можливості захисту нашої інфраструктури, нашу глобальну роль", — додав він.

Кримська платформа

Своєю чергою Зеленський провів нараду про підготовку до саміту Кримської платформи.

"Точно знаємо, що саміт буде змістовним і Крим стане ще ближчим до повернення у вільний світ, ще ближчим до звільнення від окупації. Уся українська земля і всі українські люди мають бути вільними", — запевнив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський провів селекторну нараду. Він заслухав інформацію про нічні ракетні обстріли по Одеській, Житомирській областях та інших регіонах.