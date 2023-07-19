"Крым станет еще ближе к возвращению": главное из обращения Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар российских оккупантов по Одессе, общинам в области и Черноморску стал едва ли не самой большой попыткой России "нанести боль Одессе" за время полномасштабного вторжения. Благодаря ПВО последствия этой атаки были меньше, чем предполагалось.

Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

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"Мишень — не только Украина"

"С каждым таким ударом мы обращаемся к партнерам снова и снова — воздушный щит Украины нуждается в усилении. Этот удар террористов доказывает, что их мишень — не только Украина, не только жизнь наших людей… В портах, атакованных сегодня, хранилось около миллиона тонн продовольствия...", — подчеркнул глава государства.

По его словам, именно такой объем должны были уже давно доставить странам-потребителям в Африке и Азии.

Сколько оккупанты уничтожили агропродукции

"В портовом терминале, пострадавшем этой ночью больше всего от российского террора, — хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшейся для отправки в Китай… То есть всех это затрагивает — российский террор. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор", – отметил Зеленский.

Поддержка Ирландии

Также президент Украины провел переговоры с главой правительства Ирландии, которое приехало в нашу страну с визитом.

"Ирландия один из крупнейших энергичных наших партнеров в Европе. И хотя страна нейтральная, ирландцы не остаются нейтральными к моральным вызовам. В условиях такой агрессии они четко на светлой стороне истории и помогают нам, как политически, так и с безопасностью, экономически, санкциями", — заметил глава государства.

Встреча с главой USAID

Кроме того, Владимир Зеленский встретился с руководительницей Агентства по международному развитию Соединенных Штатов Самантой Пауэр.

"Накануне она была в Одессе и абсолютно понимает значение наших портов для продовольственной безопасности мира, и российскую угрозу мировой стабильности. Мы подробно обсудили сегодня возможности защиты нашей инфраструктуры, нашу глобальную роль", — добавил он.

Крымская платформа

В свою очередь Зеленский провел совещание о подготовке к саммиту Крымской платформы.

"Точно знаем, что саммит будет содержательным и Крым станет еще ближе к возвращению в свободный мир, еще ближе к освобождению от оккупации. Вся украинская земля и все украинские люди должны быть свободны", — заверил президент.

Напомним, ранее Зеленский провел селекторное совещание. Он заслушал информацию о ночных ракетных обстрелах по Одесской, Житомирской областям и другим регионам.