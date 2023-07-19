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Зеленський після нічної атаки наказав посилити захист портової інфраструктури

19 липня 2023 12:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський після нічної атаки наказав посилити захист портової інфраструктури
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 19 липня, Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду. Він заслухав інформацію про нічні ракетні обстріли по Одеській, Житомирській областях та інших регіонах.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Селекторна нарада 

"Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета — це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя", — наголосив Зеленський.

За його словами, віцепрем'єр Кубраков і міністр Клименко поінформували про наслідки російських ударів по Україні. На селекторній нараді були також доповіді головнокомандувача ЗСУ Залужного та командувача ВПС Олещука.

Зеленський дав доручення військовим посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС — активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на Росію, а також для продовження експорту українського зерна.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч на 19 липня окупанти знову атакували Одещину. Для обстрілу РФ використала ракети та дрони. Головними цілями нападу стали портові та критичні інфраструктурні об'єкти.

Також ми писали, що під час нічної масованої атаки півдня під удар потрапила й Миколаївська область. Окупанти вдарили по рекреаційній інфраструктурі Коблівської громади. 

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