Кримчани чекають на повернення України, — Чийгоз
Заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз наголосив, що Україна має міжнародно визнане право звільняти свої території, які окуповані рф.
Про це повідомляє Верховна Рада України.
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Чийгоз розповів, що з моменту окупації настрої в кримчан змінилися. Вони чекають на повернення України.
"Російські мародери вже готуються тікати своїм "диявольським" мостом", — сказав Чийгоз.
За його словами, це результат успішної тактики "сюрпризів" від української армії та всебічної міжнародної підтримки країни.
Нагадаємо, росія незаконно утримує 180 українських політв’язнів. Більшість з них — кримські татари.
Також ми писали, 26 лютого в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму. Цього дня у 2014 році тисячі кримчан вийшли на протести, аби показати свій супротив російським загарбникам.
Додамо, до окупованого Криму російське військове командування направило 150 солдатів строкової служби з Челябінської області. Вони будуватимуть на півострові оборонні споруди.