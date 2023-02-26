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Кримчани чекають на повернення України, — Чийгоз

26 лютого 2023 20:11
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кримчани чекають на повернення України, — Чийгоз
Крим
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз наголосив, що Україна має міжнародно визнане право звільняти свої території, які окуповані рф.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

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Деталі

Чийгоз розповів, що з моменту окупації настрої в кримчан змінилися. Вони чекають на повернення України. 

"Російські мародери вже готуються тікати своїм "диявольським" мостом", — сказав Чийгоз.

За його словами, це результат успішної тактики "сюрпризів" від української армії та всебічної міжнародної підтримки країни.

Нагадаємо, росія незаконно утримує 180 українських політв’язнів. Більшість з них — кримські татари.

Також ми писали, 26 лютого в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму. Цього дня у 2014 році тисячі кримчан вийшли на протести, аби показати свій супротив російським загарбникам.

Додамо, до окупованого Криму російське військове командування направило 150 солдатів строкової служби з Челябінської області. Вони будуватимуть на півострові оборонні споруди.

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