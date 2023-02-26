Крымчане ждут возвращения Украины, — Чийгоз

Крым

Заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз подчеркнул, что Украина имеет международно признанное право освобождать свои территории, которые оккупированные рф.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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Чийгоз рассказал, что с момента оккупации настроения у крымчан изменились. Они ждут возвращения Украины.

"Русские мародеры уже готовятся бежать своим "дьявольским" мостом", — сказал Чийгоз.

По его словам, это результат успешной тактики "сюрпризов" от украинской армии и всесторонней международной поддержки страны.

Напомним, россия незаконно удерживает 180 украинских политзаключенных. Большинство из них — крымские татары.

Также мы писали, 26 февраля в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма. В этот день в 2014 году тысячи крымчан вышли на протесты, чтобы показать свое сопротивление российским захватчикам.

Добавим, в оккупированный Крым российское военное командование направило 150 солдат срочной службы из Челябинской области. Они будут строить на полуострове оборонительные постройки.