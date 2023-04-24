Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Кримчани тікають в РФ через Мелітополь, а мелітопольців до Криму перестали пускати, — Федоров arrow

Кримчани тікають в РФ через Мелітополь, а мелітопольців до Криму перестали пускати, — Федоров

24 квітня 2023 07:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кримчани тікають в РФ через Мелітополь, а мелітопольців до Криму перестали пускати, — Федоров
Черги на захопленому росіянами КПП "Чонгар". Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни посилили контроль за в’їздом до Криму і почали відмовляти мешканцям інших окупованих територій. А з Криму окупанти уже втікають до Росії, і роблять це в основному через Мелітополь.

Про це повідомив у ефірі національного телемарафону єдиних новин офіційний міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Читайте також:

Заборона в’їзду до Криму

Російські окупанти посилили перевірку людей, які в’їжджають з материкової України до Криму через КПП "Чонгар". 

Зокрема, людей прямо на пункті пропуску роздягають і перевіряють татуювання. 

Протягом останнього тижня двом мешканцям Мелітополя не дозволили в’їзд на півострів, хоча за пів року таких випадків зафіксовано не було.

Росіяни тікають з Криму через Мелітополь

Самі ж російські окупанти, які переїхали до Криму після анексії 2014-го року, почали втікати з півострова до Росії.

Таких випадків стало настільки багато, що на КПП “Чонгар” почали формуватися величезні черги.

"Сьогодні 70% трафіку з Криму йде через тимчасово окупований Мелітополь. Паніка як у Мелітополі, так і в Криму. Тому Аксьонов і Балицький просять спростити фільтрацію на КПП, щоб дати можливість росіянам виїхати через Мелітополь до Росії. Вони вже б'ють на сполох", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, раніше міський голова Мелітополя заявляв, що на Запоріжжі окупанти готуються до оборони та евакуації населення.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB