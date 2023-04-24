Кримчани тікають в РФ через Мелітополь, а мелітопольців до Криму перестали пускати, — Федоров

Черги на захопленому росіянами КПП "Чонгар". Фото: росЗМІ

Росіяни посилили контроль за в’їздом до Криму і почали відмовляти мешканцям інших окупованих територій. А з Криму окупанти уже втікають до Росії, і роблять це в основному через Мелітополь.

Про це повідомив у ефірі національного телемарафону єдиних новин офіційний міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Російські окупанти посилили перевірку людей, які в’їжджають з материкової України до Криму через КПП "Чонгар".

Зокрема, людей прямо на пункті пропуску роздягають і перевіряють татуювання.

Протягом останнього тижня двом мешканцям Мелітополя не дозволили в’їзд на півострів, хоча за пів року таких випадків зафіксовано не було.

Росіяни тікають з Криму через Мелітополь

Самі ж російські окупанти, які переїхали до Криму після анексії 2014-го року, почали втікати з півострова до Росії.

Таких випадків стало настільки багато, що на КПП “Чонгар” почали формуватися величезні черги.

"Сьогодні 70% трафіку з Криму йде через тимчасово окупований Мелітополь. Паніка як у Мелітополі, так і в Криму. Тому Аксьонов і Балицький просять спростити фільтрацію на КПП, щоб дати можливість росіянам виїхати через Мелітополь до Росії. Вони вже б'ють на сполох", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, раніше міський голова Мелітополя заявляв, що на Запоріжжі окупанти готуються до оборони та евакуації населення.