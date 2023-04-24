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Крымчане бегут в РФ через Мелитополь, а мелитопольцев в Крым перестали пускать, — Федоров

24 апреля 2023 07:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Крымчане бегут в РФ через Мелитополь, а мелитопольцев в Крым перестали пускать, — Федоров
Очереди на захваченном россиянами КПП "Чонгар". Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россияне усилили контроль за въездом в Крым и начали отказывать жителям других оккупированных территорий. А из Крыма оккупанты уже убегают в Россию, и делают это в основном через Мелитополь.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона единых новостей официальный городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Запрет въезда в Крым

Российские оккупанты усилили проверку людей, въезжающих из материковой Украины в Крым через КПП "Чонгар".

В частности, людей прямо на пункте пропуска раздевают и проверяют татуировки.

За последнюю неделю двум жителям Мелитополя не разрешили въезд на полуостров, хотя за полгода таких случаев зафиксировано не было.

Россияне бегут из Крыма через Мелитополь

Сами же российские оккупанты, переехавшие в Крым после аннексии 2014 года, начали бежать с полуострова в Россию.

Таких случаев стало так много, что на КПП "Чонгар" начали формироваться огромные очереди.

"Сегодня 70% трафика из Крыма идет через временно оккупированный Мелитополь. Паника как в Мелитополе, так и в Крыму. Поэтому Аксенов и Балицкий просят упростить фильтрацию на КПП, чтобы дать возможность россиянам выехать через Мелитополь в Россию. Они уже бьют тревогу", — подчеркнул Федоров.

Напомним, ранее городской голова Мелитополя заявлял, что в Запорожье оккупанты готовятся к обороне и эвакуации населения.

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