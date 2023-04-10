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Кримчанка домовилась із росіянами перевезти 1000 українських дітей

10 квітня 2023 12:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українських дітей хотіли депортувати до Криму. Фото: DW
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Підприємець із Криму підозрюють у колабораційній діяльності після того, як уклала контракт з окупаційним урядом для перевезення 1000 українських дітей на територію Криму. Їй було інкриміновано частину 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Підозрювана

Згідно з матеріалами слідства, після окупації Криму, підозрювана зареєструвала ТОВ "Туристична агенція "Атлас" відповідно до законодавства російської федерації. У 2022 році вона уклала контракт із незаконно створеним "Кримським федеральним університетом ім. Вернадського", в рамках якого мала організувати перевезення неповнолітніх з території тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей до Криму та назад для 1000 дітей та 64 супровідників. За виконання контракту компанія отримала з держбюджету російської федерації понад 15 млн рублів.

Підозрюваній інкримінується співпраця з окупантами та використання своєї компанії для підтримки незаконного уряду на окупованій території.

Її дії є порушенням міжнародного права та законодавства України. Уряд країни продовжує боротися з колабораціонізмом та іншими злочинами, пов'язаними з окупацією Криму.

Нагадаємо, що Україна має намір створити міжнародну коаліцію для повернення українських дітей-сиріт, незаконно утриманих або вивезених росією.

Діти, викрадені рф, отримують психологічні та фізичні травми. З них знущаються, б'ють. Є випадки побиття за відмову слухати російський гімн.

Також ми писали, що мережа порятунку Save Ukraine повернула вже 64 дитини, депортованих росією з Харківщини та Херсонщини.

 

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