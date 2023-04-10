Крымчанка договорилась с россиянами перевезти 1000 украинских детей

Украинских детей хотели депортировать в Крым. Фото: DW

Предпринимательницу с Крыма подозревают в коллаборационной деятельности после того, как заключила контракт с оккупационным правительством для перевозки 1000 украинских детей на территорию Крыма. Ей была инкриминирована часть 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Подозреваемая

Согласно материалам следствия, после оккупации Крыма, подозреваемая зарегистрировала ООО "Туристическое агентство "Атлас"" в соответствии с законодательством российской федерации. В 2022 году она заключила контракт с незаконно созданным "Крымским федеральным университетом им. Вернадского", в рамках которого должна была организовать перевозку несовершеннолетних с территории временно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей в Крым и обратно для 1000 детей и 64 сопроводителей. За выполнение контракта, компания получила из госбюджета российской федерации более 15 млн рублей.

Подозреваемой инкриминируется сотрудничество с оккупантами и использование своей компании для поддержки незаконного правительства на оккупированной территории.

Ее действия являются нарушением международного права и законодательства Украины. Правительство страны продолжает бороться с коллаборационизмом и другими преступлениями, связанными с оккупацией Крыма.

Напомним, что Украина намерена создать международную коалицию для возвращения украинских детей-сирот, которые были незаконно удержаны или вывезены россией.

Дети, похищенные рф, получают психологические и физические травмы. Над ними издеваются, избивают. Есть случаи избиения за отказ слушать российский гимн.

Также мы писали, что сеть спасения "Save Ukraine" вернула уже 64 ребенка, депортированных россией из Харьковщины и Херсонщины.