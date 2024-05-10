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Кримські партизани показали на відео і фото вцілілі кораблі окупантів

10 травня 2024 10:00
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Фото російських кораблів у Чорному морі
Російський корабель в Чорному морі. Фото: inforesist.org
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Чорному морі залишаються кораблі Чорноморського флоту РФ. Партизани організзації "АТЕШ" уважно слідкують за їхніми переміщеннями та фільмують їхні маневри в акваторії і бухтах. 

Про це представники "АТЕШ" повідомили у Telegram у п'ятницю, 10 травня.

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Як партизани в Криму слідкують за російськими кораблями

У своєму дописі представники партизанського руху, який постійно діє на території тимчасово окупованого Криму, повідомили, що вони цілодобово слідкують за переміщенням залишків російського Чорноморського флоту. 

Як підтвердження вони виклали фотознімки та відеоматеріали, на яких зафіксовані російські військові кораблі.

"Агенти нашого руху безперервно ведуть спостереження за залишками Чорноморського флоту росіян. У режимі 24/7 ми відстежуємо кількість, розміщення та активність російського окупаційного контингенту.

Вони не засвоїли, що єдиний шанс зберегти своє життя — залишити окуповані українські території. Але "АТЕШ" готовий надати їм ще один урок", — повідомили партизани.

  • Корабель РФ
    Корабель РФ у Чорному морі. Фото: "АТЕШ"
  • Корабель росіян
    Окупована бухта. Фото: "АТЕШ"
  • Корабель РФ
    Катер РФ. Фото: "АТЕШ"
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Нагадаємо, не лише кримські партизани слідкують за окупантами в Чорному морі. 7 травня  розвідувальник НАТО Boeing RC-135W Rivet Joint знову вийшов на чергування. Літак патрулює у повітряному просторі Румунії, а також над акваторією Чорного моря.

В свою чергу Сили оборони України продовжують знищувати залишки Чорноморського флоту Російської Федерації. 6 травня у Криму спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони здійснив успішну атаку на сторожовий катер "Магнуст". 

Крим
корабель
армія
партизани
війна в Україні
Росія
флот

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