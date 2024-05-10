Фото російських кораблів у Чорному морі

Російський корабель в Чорному морі. Фото: inforesist.org

У Чорному морі залишаються кораблі Чорноморського флоту РФ. Партизани організзації "АТЕШ" уважно слідкують за їхніми переміщеннями та фільмують їхні маневри в акваторії і бухтах.

Про це представники "АТЕШ" повідомили у Telegram у п'ятницю, 10 травня.

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Як партизани в Криму слідкують за російськими кораблями

У своєму дописі представники партизанського руху, який постійно діє на території тимчасово окупованого Криму, повідомили, що вони цілодобово слідкують за переміщенням залишків російського Чорноморського флоту.

Як підтвердження вони виклали фотознімки та відеоматеріали, на яких зафіксовані російські військові кораблі.

"Агенти нашого руху безперервно ведуть спостереження за залишками Чорноморського флоту росіян. У режимі 24/7 ми відстежуємо кількість, розміщення та активність російського окупаційного контингенту.

Вони не засвоїли, що єдиний шанс зберегти своє життя — залишити окуповані українські території. Але "АТЕШ" готовий надати їм ще один урок", — повідомили партизани.

Корабель РФ у Чорному морі. Фото: "АТЕШ"

Окупована бухта. Фото: "АТЕШ"

Катер РФ. Фото: "АТЕШ" 1 / 3

Нагадаємо, не лише кримські партизани слідкують за окупантами в Чорному морі. 7 травня розвідувальник НАТО Boeing RC-135W Rivet Joint знову вийшов на чергування. Літак патрулює у повітряному просторі Румунії, а також над акваторією Чорного моря.

В свою чергу Сили оборони України продовжують знищувати залишки Чорноморського флоту Російської Федерації. 6 травня у Криму спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони здійснив успішну атаку на сторожовий катер "Магнуст".