Фото русских кораблей в Черном море

Русский корабль в Черном море. Фото: inforesist.org

В Черном море остаются корабли Черноморского флота РФ. Партизаны организации "АТЭШ" внимательно следят за их перемещениями и снимают их маневры в акватории и бухтах.

Об этом представители "АТЭШ" сообщили в Telegram в пятницу, 10 мая.

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В своем сообщении представители партизанского движения, постоянно действующего на территории временно оккупированного Крыма, сообщили, что они круглосуточно следят за перемещением остатков российского Черноморского флота.

В подтверждение они выложили фотоснимки и видеоматериалы, на которых зафиксированы российские военные корабли.

"Агенты нашего движения непрерывно ведут наблюдение за остатками Черноморского флота россиян. В режиме 24/7 мы отслеживаем количество, размещение и активность российского оккупационного контингента.

Они не усвоили, что единственный шанс сохранить свою жизнь – оставить оккупированные украинские территории. Но "АТЕШ" готов преподать им еще один урок", — сообщили партизаны.

Корабль РФ в Черном море. Фото: "АТЭШ"

Оккупированная бухта. Фото: "АТЭШ"

Катер РФ. Фото: "АТЭШ" 1/3 ​ 3

Напомним, не только крымские партизаны следят за оккупантами в Черном море. 7 мая разведчик НАТО Boeing RC-135W Rivet Joint снова вышел на дежурство. Самолет патрулирует в воздушном пространстве Румынии, а также над акваторией Черного моря.

В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают уничтожать остатки Черноморского флота Российской Федерации. 6 мая в Крыму спецподразделение Главного управления разведки Минобороны совершило успешную атаку на сторожевой катер "Магнуст".