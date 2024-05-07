Патрульні катери проекту 12150 «Мангуст», характеристики

Російський патрульний катер проєкту 12150. Фото: "Рособоронэкспорт"

Сили оборони України продовжують знищувати залишки Чорноморського флоту Російської Федерації. 6 травня у Криму спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони здійснив успішну атаку на сторожовий катер "Магнуст". Що відомо про це судно російського флоту — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Удар по "Мангусту"

За кілька днів до початку повномасштабної війни російські гауляйтери "ДНР" та "ЛНР" опублікували відеозвернення про масову евакуацію цивільного населення. Ця заява стала частиною останнього етапу підготовки до вторгнення. Цікавості тій історії додало те, що у луганського поплічника Кремля Леоніда Пасічника, згідно із виявленими метаданими, папка з цим відео називалася "Кидок мангуста".

Читайте також:

За неофіційними даними, саме так мала називатися операція з блискавичного захоплення частини української території, включаючи і столицю нашої держави Київ. Втім, як ми вже тепер знаємо, блискавичної війни у російських окупантів не вийшло. "Кидок мангуста" провалився.

А 6 травня 2024 року був знищений і сам "Магнуст". Саме таку назву мав швидкісний патрульний катер Чорноморського флоту РФ, який знищили атакою морського дрона Magura V5 спецпідрозділ Group 13 (Головне управління розвідки Міноборони України). Що ж за такий корабель був успішно ліквідований в результаті чергової операції ГУР?

Коли почали будувати кораблі проєкту 12150

У складі військово-морських сил Російської Федерації досі є багато кораблів, які були спущені на воду ще в часи Радянського Союзу. Але проєкт 12150 "Мангуст" з’явився на світ уже в пострадянські часи. Ба більше — перший корабель цієї серії, під індексом ПСКА-600, був спущений на воду 5 червня 2001 року.

"Мангусти" сподобалися військово-політичному керівництву Російської Федерації, яке уже в нульових роках готувалося до низки збройних конфліктів. Тож за два десятиліття було збудовано 75 катерів проєкту 12150. З них на озброєнні різних флотів армії РФ зараз перебуває майже 70 одиниць цієї техніки.

Відомо про п’ять різних модифікацій "Мангустів". Так, варіант 12150А є патрульним і протидиверсійним, 12150М — це багатоцільовий пошуково-рятувальний корабель. А от модифікація 12150В є особливо цікавою з погляду задач, які Кремль покладає на свій Чорноморський флот — це малий ракетний крейсер. Як відомо, росіяни використовують залишки свого флоту для ударів по мирних українських містах ракетами "Калібр". Втім, точних даних, що системи пуску "Калібрів" встановлені й на "Мангустах", поки що немає — але, зважаючи на великі втрати інших кораблів, зокрема і носіїв цих ракет, можна припустити, що рано чи пізно справа дійшла б і до катерів проєкту 12150.

Чим озброєні "Мангусти"

Поки що ж озброєння швидкісних патрульних катерів "Мангуст" є досить скромним і має виконувати досить обмежені задачі. Так, у кормовій частині кожного катера проєкту 12150 розміщена морська тумбова кулеметна установка, у складі якої найпотужнішою зброєю є кулемет КПВТ калібром 14,5 мм.

Ці кулемети дозволяють знищувати максимум легкоброньовані цілі — як надводні чи берегові, так і повітряні. Висота ураження кулеметів КПВТ — до 1500 метрів, горизонтальна дальність — до 2000 метрів. Втім, на нових катерах серії кулеметна установка розташована уже у носовій частині, крім того, для неї розробляється сучасніша кулеметна техніка.

Крім того, "Мангусти" — ракетні модифікації цього катера — оснащені відразу двома переносними зенітними ракетними комплексами. Це "Верба" та "Игла". Якщо "Игла" є продуктом радянського військового-промислового комплексу (перші зразки цих ПЗРК з’явилися ще 1983 року; втім, 2004-го армія РФ отримала модифіковані комплекси "Игла-С"), то "Верба" була передана до збройних сил Російської Федерації 2014-го, у рік початку війни з Україною.

Чорноморський флот не може захистити сам себе

Таким чином, "Мангусти" у модифікації 12150В можуть вести боротьбу як з українськими безпілотниками, так і з тактичною авіацією Повітряних сил ЗС України. Втім, у зону ураження ПЗРК, встановлених на катерах Чорноморського флоту, українські літаки не залітають, а от знищення дронів, якими Сили оборони України намагаються час від часу завдавати ударів по об’єктах російської армії в Криму і Севастополі, екіпажі "Мангустів" цілком можуть займатися.

Тому варто зазначити важливість цього успіху спецпідрозділу Головного управління розвідки. Чорноморський флот втратив здатність до проведення десантно-штурмових операцій, втрачає свою транспортну важливість, а знищення отаких от катерів є сигналом про те, що російські моряки не можуть захистити навіть самих себе.

Зважаючи на цю втрату, яка цілком очевидно не буде останньою, можна і надалі прогнозувати успішні атаки — як надводними, так і повітряними дронами – на залишки російського флоту, який продовжує базуватися в окупованому Криму.