Гуменюк розказала про план деокупації Криму

Вид на Кримський міст з дрона. Фото: росЗМІ

Росіяни дедалі сильніше намагаються захистити Керченський міст. Проте українські військові зазначили, що після деокупації Криму ліквідація цієї споруди лише питання часу.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За словами військової, у моста залишилося дуже мало часу, проте вже зараз видно, що повноцінно функціонувати він не може. Росіяни влаштовують постійні перевірки цивільних та час від часу перекривають рух транспорту.

"Він просто не здатний вже відновитися. По-перше, в нього залишилося дуже мало часу, пам'ятаємо — конструкція зайва. По-друге, там пошкодження досить суттєві і загрози неминучі. Саме через загрози вони постійно його перекривають і самі собі не можуть дати раду з його використанням як повноцінної конструкції", — заявила речниця "Півдня".

Нагадаємо, Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зробив заяву на тлі скандалу з Ілоном Маском. Раніше стало відомо про те, що бізнесмен вимкнув мережу Starlink поблизу Криму, щоб завадити Україні атакувати флот РФ.