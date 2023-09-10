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Крымскому мосту осталось недолго: Гуменюк рассказала о плане деоккупации Крыма

10 сентября 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Гуменюк рассказала о плане деоккупации Крыма
Вид на Крымский мост с дроном. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне все сильнее пытаются защитить Керченский мост. Однако украинские военные отметили, что после деоккупации Крыма ликвидация этого сооружения только вопрос времени.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По словам военной, у моста осталось очень мало времени, но уже сейчас видно, что полноценно функционировать он не может. Россияне устраивают постоянные гражданские проверки и время от времени перекрывают движение транспорта.

"Он просто не способен уже восстановиться. Во-первых, у него осталось очень мало времени, помним — конструкция лишняя. Во-вторых, там повреждения достаточно существенны и угрозы неизбежны. Именно из-за угроз они постоянно его перекрывают и сами себе не могут справиться с его использованием в качестве полноценной конструкции", — заявила пресс-секретарь "Юга".

Напомним, начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал заявление на фоне скандала с Илоном Маском. Ранее стало известно о том, что бизнесмен выключил сеть Starlink вблизи Крыма, чтобы помешать Украине атаковать флот РФ.

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