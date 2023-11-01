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Кулеба говорив з Блінкеном про ATACMS — коли чекати на поставки

1 листопада 2023 03:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кулеба говорив з Блінкеном про ATACMS — коли чекати на поставки
Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен йдуть по вулиці. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міністр закрдонних справ України Дмитро Кулеба говорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном про подальші постачання ракет ATACMS. 

Про це очільник МЗС Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х.

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Кулеба говорив з Блінкеном про ATACMS

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з  держсекретарем США Ентоні Блінкеном подякував країні за незмінну лідерську позицію у підтримці України та інших союзників.

Також вони говорили про подальші зусилля з відновлення України.

"Я подякував США за їх вирішальну військову допомогу, зокрема дуже ефективні ATACMS, і наголосив на важливості їх продовження доставки", — заявив Кулеба.

Допис Кулеби у соцмережі
Допис Дмитра Кулеби у соцмережі. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки закликали країни ООН забезпечити пакет фінансування гуманітарних потреб України. Там заявили, що українські потреби продовжують зростати в умовах російських атак на критичну інфраструктуру перед зимовими холодами.

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