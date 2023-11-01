Кулеба говорив з Блінкеном про ATACMS — коли чекати на поставки
Міністр закрдонних справ України Дмитро Кулеба говорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном про подальші постачання ракет ATACMS.
Про це очільник МЗС Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х.
Кулеба говорив з Блінкеном про ATACMS
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном подякував країні за незмінну лідерську позицію у підтримці України та інших союзників.
Також вони говорили про подальші зусилля з відновлення України.
"Я подякував США за їх вирішальну військову допомогу, зокрема дуже ефективні ATACMS, і наголосив на важливості їх продовження доставки", — заявив Кулеба.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки закликали країни ООН забезпечити пакет фінансування гуманітарних потреб України. Там заявили, що українські потреби продовжують зростати в умовах російських атак на критичну інфраструктуру перед зимовими холодами.
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