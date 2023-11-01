Кулеба говорил с Блинкеном об ATACMS — когда ждать поставок
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о дальнейших поставках ракет ATACMS.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х.
Кулеба говорил с Блинкеном об ATACMS
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном поблагодарил страну за неизменную лидерскую позицию в поддержке Украины и других союзников.
Также они говорили о дальнейших усилиях по восстановлению Украины.
"Я поблагодарил США за их решающую военную помощь, в том числе очень эффективные ATACMS, и отметил важность их продления доставки", — заявил Кулеба.
Напомним, Соединенные Штаты Америки призвали страны ООН обеспечить пакет финансирования гуманитарных нужд Украины. Там заявили, что украинские нужды продолжают расти в условиях российских атак на критическую инфраструктуру перед зимними холодами.
Читайте Новини.LIVE!