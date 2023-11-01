Кулеба говорил с Блинкеном об ATACMS — когда ждать поставок

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен идут по улице. Фото: Офис Президента Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о дальнейших поставках ракет ATACMS.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном поблагодарил страну за неизменную лидерскую позицию в поддержке Украины и других союзников.

Также они говорили о дальнейших усилиях по восстановлению Украины.

"Я поблагодарил США за их решающую военную помощь, в том числе очень эффективные ATACMS, и отметил важность их продления доставки", — заявил Кулеба.

Сообщение Дмитрия Кулебы в соцсети. Фото: скриншот

Напомним, Соединенные Штаты Америки призвали страны ООН обеспечить пакет финансирования гуманитарных нужд Украины. Там заявили, что украинские нужды продолжают расти в условиях российских атак на критическую инфраструктуру перед зимними холодами.