Кулеба: ми вітаємо посередництво між Україною та РФ лише за двох умов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS

У питаннях завершення війни посередництво між Україною та Росією має відповідати двом "основоположним принципам".

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції в Лісабоні. Там відбувалися переговори із міністром закордонних справ Португалії Жоау Гомешем Кравіньо. Про це повідомляє видання "Європейська правда"

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"Ми вітаємо будь-яке посередництво, якщо воно відповідає двом основоположним принципам", — підкреслив очільник української дипломатії.

Принципи посередництва у війні

Перший принцип полягає у тому, що посередництво має привести до повного відновлення територіальної цілісності України.

Інший принцип, за якого посередництво між Україною та Росією можливе, є відсутність замороження конфлікту, бо інакше "відбудеться ще більше вторгнення Росії", як це довели події з 2014 по 2022 роки.

Ймовірні посередники

Останнім часом чимало країн пропонують посередництво у врегулюванні повномасштабної війни між Україною та РФ. Зокрема, йдеться про Китай, Бразилію та Південно-Африканську Республіку, чиї представники вже були або планують вирушити в Київ і Москву.

Нагадаємо, рішення про зупинку війни може ухвалити тільки влада і народ України. Коментуючи інформацію видання Politico про те, що влада США нібито думає над можливістю "замороження" військового конфлікту між Україною і Росією, Олексій Данілов заявив, що такі рішення точно ухвалюватимуть не на Заході чи Сході.