Кулеба: мы приветствуем посредничество между Украиной и РФ только при двух условиях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS

В вопросах завершения войны посредничество между Украиной и Россией должно соответствовать двум "основополагающим принципам".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Лиссабоне. Там состоялись переговоры с министром иностранных дел Португалии Жоау Гомешем Кравиньо. Об этом сообщает издание "Европейская правда".

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"Мы приветствуем любое посредничество, если оно отвечает двум основополагающим принципам", — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Принципы посредничества в войне

Первый принцип состоит в том, что посредничество должно привести к полному восстановлению территориальной целостности Украины.

Другой принцип, при котором посредничество между Украиной и Россией возможно, является отсутствие заморозки конфликта, иначе "произойдет еще большее вторжение России", как это показали события с 2014 по 2022 годы.

Вероятные посредники

В последнее время в урегулировании полномасштабной войны между Украиной и РФ посредничество предлагают многие страны. В частности, речь идет о Китае, Бразилии и Южно-Африканской Республике, чьи представители уже были или планируют отправиться в Киев и Москву.

Напомним, решение об остановке войны может принять только власть и народ Украины. Комментируя информацию издания Politico о том, что власти США якобы думают о возможности "замораживания" военного конфликта между Украиной и Россией, Алексей Данилов заявил, что такие решения будут точно приниматься не на Западе или Востоке.