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Кулеба пояснив, чи будуть брати участь у контрнаступі "Абрамси"

23 червня 2023 11:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кулеба пояснив, чи будуть брати участь у контрнаступі "Абрамси"
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Reuters/Henry Nicholls/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Танки "Абрамс" можуть не прибути до України під час літнього контрнаступу. Але вони будуть потрібні і на майбутнє, оскільки одного контрнаступу може виявитися недостатньо.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв’ю Суспільному.

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Відповідаючи на питання журналіста про те, чи встигнуть американські танки "Абрамс" прибути до України, щоб взяти участь у контрнаступі Збройних сил України, Кулеба заявив: "Надія є, але не треба мислити лише цим контрнаступом".

За словами міністра, американські танки Abrams є значно складнішою конструкцією, ніж, наприклад, німецькі танки Leopard, і це теж треба враховувати.

Техніка для майбутніх кампаній

Дмитро Кулеба наголосив, що не варто розцінювати цей контрнаступ як єдиний і вирішальний. Цілком може бути, що контрнаступів буде декілька.

"Я постійно на цьому наголошую в спілкуванні з партнерами", — підкреслив міністр закордонних справ України.

Тому нічого страшного не станеться, якщо "Абрамси" не встигнуть на літній контрнаступ, бо треба тримати в пам’яті і майбутні кампанії, для яких теж потрібна буде техніка:

  • танки;
  • БТР;
  • інші зразки військової техніки.

"Якщо ми за цей контрнаступ звільнимо всю Україну — слава Богу, всім подякуємо. Але війна — це така штука, де маєш думати на два-три кроки вперед", — підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, днями міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не встигне отримати літаки F-16 під літній контрнаступ Сил оборони України. Скоріш за все, ЗСУ отримають ці літаки уже восени чи навіть узимку.

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