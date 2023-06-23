Кулеба пояснив, чи будуть брати участь у контрнаступі "Абрамси"
Танки "Абрамс" можуть не прибути до України під час літнього контрнаступу. Але вони будуть потрібні і на майбутнє, оскільки одного контрнаступу може виявитися недостатньо.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв’ю Суспільному.
"Абрамси" і контрнаступ
Відповідаючи на питання журналіста про те, чи встигнуть американські танки "Абрамс" прибути до України, щоб взяти участь у контрнаступі Збройних сил України, Кулеба заявив: "Надія є, але не треба мислити лише цим контрнаступом".
За словами міністра, американські танки Abrams є значно складнішою конструкцією, ніж, наприклад, німецькі танки Leopard, і це теж треба враховувати.
Техніка для майбутніх кампаній
Дмитро Кулеба наголосив, що не варто розцінювати цей контрнаступ як єдиний і вирішальний. Цілком може бути, що контрнаступів буде декілька.
"Я постійно на цьому наголошую в спілкуванні з партнерами", — підкреслив міністр закордонних справ України.
Тому нічого страшного не станеться, якщо "Абрамси" не встигнуть на літній контрнаступ, бо треба тримати в пам’яті і майбутні кампанії, для яких теж потрібна буде техніка:
- танки;
- БТР;
- інші зразки військової техніки.
"Якщо ми за цей контрнаступ звільнимо всю Україну — слава Богу, всім подякуємо. Але війна — це така штука, де маєш думати на два-три кроки вперед", — підкреслив Кулеба.
Нагадаємо, днями міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не встигне отримати літаки F-16 під літній контрнаступ Сил оборони України. Скоріш за все, ЗСУ отримають ці літаки уже восени чи навіть узимку.