Кулеба объяснил, будут ли участвовать в контрнаступлении "Абрамсы"
Танки "Абрамс" могут не прибыть в Украину во время летнего контрнаступления . Но они потребуются и на будущее, поскольку одного контрнаступления может оказаться недостаточно.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Суспільному.
"Абрамсы" и контрнаступление
Отвечая на вопрос журналиста о том, успеют ли американские танки "Абрамс" прибыть в Украину, чтобы принять участие в контрнаступлении Вооруженных сил Украины, Кулеба заявил: "Надежда есть, но не нужно мыслить только этим контрнаступлением".
По словам министра, американские танки Abrams значительно сложнее конструкции, чем, например, немецкие танки Leopard, и это тоже надо учитывать.
Техника для будущих кампаний
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что не стоит расценивать это контрнаступление как единое и решающее. Вполне возможно, что контрнаступлений будет несколько.
"Я постоянно это подчеркиваю в общении с партнерами", — подчеркнул министр иностранных дел Украины.
Поэтому ничего страшного не произойдет, если "Абрамсы" не успеют на летнее контрнаступление, потому что нужно держать в памяти и будущие кампании, для которых тоже потребуется техника:
- танки;
- БТР;
- другие образцы военной техники.
"Если мы за это контрнаступление освободим всю Украину — слава Богу, всех поблагодарим. Но война — это такая штука, где должен думать на два-три шага вперед", — подчеркнул Кулеба.
Напомним, на днях министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не успеет получить самолеты F-16 под летнее контрнаступление Сил обороны Украины. Скорее всего, ВСУ получат эти самолеты уже осенью или даже зимой.