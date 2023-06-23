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Кулеба объяснил, будут ли участвовать в контрнаступлении "Абрамсы"

23 июня 2023 11:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кулеба объяснил, будут ли участвовать в контрнаступлении "Абрамсы"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters/Henry Nicholls/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Танки "Абрамс" могут не прибыть в Украину во время летнего контрнаступления . Но они потребуются и на будущее, поскольку одного контрнаступления может оказаться недостаточно.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Суспільному.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, успеют ли американские танки "Абрамс" прибыть в Украину, чтобы принять участие в контрнаступлении Вооруженных сил Украины, Кулеба заявил: "Надежда есть, но не нужно мыслить только этим контрнаступлением".

По словам министра, американские танки Abrams значительно сложнее конструкции, чем, например, немецкие танки Leopard, и это тоже надо учитывать.

Техника для будущих кампаний

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что не стоит расценивать это контрнаступление как единое и решающее. Вполне возможно, что контрнаступлений будет несколько.

"Я постоянно это подчеркиваю в общении с партнерами", — подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Поэтому ничего страшного не произойдет, если "Абрамсы" не успеют на летнее контрнаступление, потому что нужно держать в памяти и будущие кампании, для которых тоже потребуется техника:

  • танки;
  • БТР;
  • другие образцы военной техники.

"Если мы за это контрнаступление освободим всю Украину — слава Богу, всех поблагодарим. Но война — это такая штука, где должен думать на два-три шага вперед", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, на днях министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не успеет получить самолеты F-16 под летнее контрнаступление Сил обороны Украины. Скорее всего, ВСУ получат эти самолеты уже осенью или даже зимой.

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