Дмитро Кулеба закликав Німеччину скоріше постачати боєприпаси

Німецькі оборонні компанії готові нарощувати поставки зброї

Уряд Німеччини сповільнює постачання в Україну боєприпасів. Водночас оборонні компанії країни навпаки готові нарощувати поставки.

Про це в інтерв'ю Bild розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Чому уряд Німеччини "затримує" боєприпаси

За словами Дмитра Кулеби, наразі німецькі оборонні компанії готові постачати боєприпаси українським військовим. Проте наразі затримка виникла на рівні уряду.

"Я думаю, що Німеччина дійсно могла б більше допомогти боєприпасами. З артилерійськими боєприпасами. Ми сіли з українськими представниками та німецькою збройною промисловістю, і німецька промисловість у моїй присутності вимагала від німецького уряду одного: підписаних контрактів. Ми готові доставити. Отже, проблема в уряді", — заявив глава українського МЗС.

Також Кулеба заявив, що найближчим часом Україна не очікує поставок бойових літаків, оскільки це "дуже складне завдання з логістики та технічної точки зору".

"Тому ми радимо вже зараз розпочати підготовку українських пілотів на західних літаках, щоб, коли буде прийнято рішення про надання літаків, ми не витрачали час чи багато місяців на навчання", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше видання CNN повідомляло, що росія передає Ірану захоплені в Україні зразки американської зброї, аби Тегеран переробив її для потреб кремля.