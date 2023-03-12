Дмитрий Кулеба призвал Германию скорей поставлять боеприпасы

Кулеба объяснил, почему Германия медленно снабжает боеприпасами
Правительство Германии замедляет поставки в Украину боеприпасов. В то же время, оборонные компании страны наоборот готовы наращивать поставки.
Об этом в интервью Bild рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
-
Вражеские корабли дежурят в Черном море
-
В Мариуполе раздались взрывы, оккупанты подняли авиацию
-
В россии прорвало дамбу с жидкими отходами: село затопило экскрементами
-
Терминалы iBox возобновили работу: какие банки принимают услуги
-
Одесса и область со светом: ремонтные работы на высоковольтных сетях завершены
-
Представительница мид рф Захарова отреагировала на отчет ISW о расколе в кремле
-
Экскурсии по Одессе: интересно и бесплатно
-
В Крыму оккупанты раздают инструкции населению, как вести себя во время обстрелов
-
В Подмосковье жены мобилизованных умоляют путина и шойгу вернуть мужей домой
-
Нардепы планируют увеличить оборонный бюджет более чем на 500 миллиардов гривен
Почему правительство Германии "задерживает" боеприпасы
По словам Дмитрия Кулебы, немецкие оборонные компании готовы поставлять боеприпасы украинским военным. Однако задержка возникла на уровне правительства.
"Я думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь боеприпасами. С артиллерийскими боеприпасами. Мы сели с украинскими представителями и немецкой вооруженной промышленностью, и немецкая промышленность в моем присутствии требовала от немецкого правительства одного: подписанных контрактов. Мы готовы доставить. Итак, проблема в правительстве", — заявил глава украинского МИД.
Также Кулеба заявил, что в ближайшее время Украина не ожидает поставок боевых самолетов, поскольку это "очень сложная задача с логистики и технической точки зрения".
"Поэтому мы советуем уже сейчас начать подготовку украинских пилотов на западных самолетах, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, мы не тратили время или много месяцев на обучение", — подчеркнул он.
Напомним, ранее издание CNN сообщало, что россия передает Ирану захваченные в Украине образцы американского оружия, чтобы Тегеран переделал его для нужд кремля.