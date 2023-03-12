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Кулеба объяснил, почему Германия медленно снабжает боеприпасами

12 марта 2023 12:12
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Дмитрий Кулеба призвал Германию скорей поставлять боеприпасы
Немецкие оборонные компании готовы наращивать поставки оружия
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Правительство Германии замедляет поставки в Украину боеприпасов. В то же время, оборонные компании страны наоборот готовы наращивать поставки.

Об этом в интервью Bild рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам Дмитрия Кулебы, немецкие оборонные компании готовы поставлять боеприпасы украинским военным. Однако задержка возникла на уровне правительства.

"Я думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь боеприпасами. С артиллерийскими боеприпасами. Мы сели с украинскими представителями и немецкой вооруженной промышленностью, и немецкая промышленность в моем присутствии требовала от немецкого правительства одного: подписанных контрактов. Мы готовы доставить. Итак, проблема в правительстве", — заявил глава украинского МИД.

Также Кулеба заявил, что в ближайшее время Украина не ожидает поставок боевых самолетов, поскольку это "очень сложная задача с логистики и технической точки зрения".

"Поэтому мы советуем уже сейчас начать подготовку украинских пилотов на западных самолетах, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, мы не тратили время или много месяцев на обучение", — подчеркнул он.

Напомним, ранее издание CNN сообщало, что россия передает Ирану захваченные в Украине образцы американского оружия, чтобы Тегеран переделал его для нужд кремля.

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