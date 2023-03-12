Дмитрий Кулеба призвал Германию скорей поставлять боеприпасы

Немецкие оборонные компании готовы наращивать поставки оружия

Правительство Германии замедляет поставки в Украину боеприпасов. В то же время, оборонные компании страны наоборот готовы наращивать поставки.

Об этом в интервью Bild рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Почему правительство Германии "задерживает" боеприпасы

По словам Дмитрия Кулебы, немецкие оборонные компании готовы поставлять боеприпасы украинским военным. Однако задержка возникла на уровне правительства.

"Я думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь боеприпасами. С артиллерийскими боеприпасами. Мы сели с украинскими представителями и немецкой вооруженной промышленностью, и немецкая промышленность в моем присутствии требовала от немецкого правительства одного: подписанных контрактов. Мы готовы доставить. Итак, проблема в правительстве", — заявил глава украинского МИД.

Также Кулеба заявил, что в ближайшее время Украина не ожидает поставок боевых самолетов, поскольку это "очень сложная задача с логистики и технической точки зрения".

"Поэтому мы советуем уже сейчас начать подготовку украинских пилотов на западных самолетах, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, мы не тратили время или много месяцев на обучение", — подчеркнул он.

Напомним, ранее издание CNN сообщало, что россия передает Ирану захваченные в Украине образцы американского оружия, чтобы Тегеран переделал его для нужд кремля.