Росія передає Ірану захоплені в Україні зразки американської зброї, — CNN

За даними CNN, Іран спробує переробити передані росією зразки озброєння

Росія передає Ірану деяке захоплене на полі бою озброєння і техніку, надані США і НАТО Україні. У США вважають, що Тегеран намагатиметься переробити ці зразки озброєнь.

Про це повідомляє CNN з посиланням на чотири джерела, знайомі з цим питанням.

Що відомо

Як розповіли співрозмовники телеканалу, протягом останнього року офіційні особи США, НАТО та інших західних країн стали свідками кількох випадків захоплення російськими військами невеликого за розміром озброєння, зокрема протитанкових комплексів Javelin і зенітно-ракетних комплексів Stinger, які українські війська іноді були змушені залишити на полі бою.

У багатьох з цих випадків росія переправляла обладнання до Ірану для демонтажу та аналізу, ймовірно, для того, щоб іранські військові могли спробувати створити власну версію цієї зброї, повідомили джерела.

Джерела телеканалу вважають, що продовження поставок росією захопленої західної зброї до Ірану стимулюватиме Тегеран продовжувати підтримувати війну рф проти Україні.

При цьому, як зазначається у публікації, американські чиновники не вважають, що ця проблема є широкомасштабною або систематичною, а українські військові з початку війни взяли за звичку повідомляти Пентагон про будь-які втрати американської техніки російськими військами. Тим не менш, американські чиновники визнають, що це питання важко відстежити.

Як Іран може використати захоплену американську зброю

CNN зазначає, що наразі неясно, чи вдалося Ірану успішно переробити американську зброю, захоплену в Україні, але Тегеран виявився дуже вправним у розробці систем озброєнь на основі американського обладнання, захопленого в минулому.

Ключова зброя в арсеналі Ірану — протитанкова керована ракета "Туфан" — була розроблена на основі американської ракети BGM-71 TOW у 1970-х роках. У 2011 році іранці також перехопили американський безпілотник Lockheed Martin RQ-170 "Sentinel" і переробили його для створення нового безпілотника, який перетнув повітряний простір Ізраїлю в 2018 році, перш ніж був збитий.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Іран таємно постачав велику кількість озброєння до рф для війни в Україні. До того ж Тегеран планує продовжувати постачання.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що є докази того, що рф запропонувала допомогу Ірану з ракетною програмою в обмін на військову допомогу. За його словами, їхній альянс швидко розвивається.