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Кулеба пояснив, навіщо Росія заявляє про нібито готовність до переговорів з Україною

24 травня 2024 19:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Заяви РФ про нібито готовність до переговорів — Кулеба пояснив мету росіян
Голова МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: МЗС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російський президент Володимир Путін намагається зірвати проведення Саміту миру у Швейцарії. Для цього пропаганда РФ поширює заяви про нібито готовність до переговорів на нинішній лінії зіткнення.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в п'ятницю, 24 травня.

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Кулеба наголосив, що оточення очільника Кремля посилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню у той час, коли російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну. 

"Чому російські "джерела" раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення? Все дуже просто. Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху", — сказав він.

На думку голови МЗС, наразі Путін не має жодного бажання припинити агресію проти України і лише принциповий та об'єднаний голос світової більшості може змусити його обрати мир, а не війну.

"Це те, чого покликаний досягти Саміт миру. Ось чому він так його боїться. І саме тому так важливо, щоб на ньому були присутні якомога більше лідерів з усіх континентів і частин світу", — зауважив Кулеба.

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Скриншот допису МЗС

Раніше Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що Україна усвідомлює необхідність переговорів для закінчення війни з Росією. 

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутнім майданчиком для безпекових угод має стати червневий Саміт миру, що відбудеться у Швейцарії.

Дмитро Кулеба
володимир путін
переговори
МЗС
перемир'я
війна в Україні
Росія
наступ

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