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Кулеба объяснил, зачем Россия заявляет о якобы готовности к переговорам с Украиной

24 мая 2024 19:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Заявления РФ о якобы готовности к переговорам - Кулеба объяснил цель россиян
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: МИД
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российский президент Владимир Путин пытается сорвать проведение Саммита мира в Швейцарии. Для этого пропаганда РФ распространяет заявления о готовности к переговорам на нынешней линии столкновения.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 24 мая.

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Кулеба подчеркнул, что окружение главы Кремля посылает эти фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня в то время, когда российские войска продолжают жестоко атаковать Украину.

"Почему российские "источники" вдруг сообщают СМИ, что Путин готов остановить войну на нынешней линии столкновения? Все очень просто. Путин отчаянно пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха", — сказал он.

По мнению главы МИД, у Путина нет никакого желания прекратить агрессию против Украины, и только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может заставить его выбрать мир, а не войну.

"Это то, чего призван достичь Саммит мира. Вот почему он так его боится. И именно поэтому так важно, чтобы на нем присутствовало как можно больше лидеров со всех континентов и частей света", — отметил Кулеба.

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Скриншот поста МИД

Ранее секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что Украина осознает необходимость переговоров для окончания войны с Россией.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущей площадкой для сделок безопасности должен стать июньский Саммит мира, который пройдет в Швейцарии.

Дмитрий Кулеба
владимир путин
переговоры
МИД
перемирие
война в Украине
Россия
наступление

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