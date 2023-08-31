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Кулеба розповів, які види озброєння необхідні Україні

31 серпня 2023 15:21
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Валерія Пержун
редактор
Кулеба розповів, які види озброєння необхідні Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: МЗС
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Україна не буде обмежувати амбіції отриманням винищувачів F-16. Є ще інші види зброї, які дуже бажані для боротьби проти окупантів.

Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба на відкритті неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Толедо, пише Європейська правда.

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Виступаючи перед західними партнерами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що окрім винищувачів в України є й інші потреби.

"Це артилерійські боєприпаси, і ми сподіваємося, що зі схваленою вами ініціативою (для нарощування виробництва боєприпасів. — Ред.) справи у цьому питанні підуть краще; це бронетехніка, танки", — заявив Кулеба.

Також міністр назвав стратегічні переваги для Франції з точки зору майбутніх інвестицій потенційного постачання Україні винищувачів Rafale. Водночас він зазначив, що зброя — не єдине, чим можна допомогти українцям.

"Хто не може надати летальне озброєння — розгляньте можливість передати медеваки, броньовані "швидкі" для евакуації поранених з поля бою. Потреба дуже актуальна", — зазначив Дмитро Кулеба.

До того ж міністр наголосив на тому, що необхідно завадити РФ в обхід санкцій отримувати західні компоненти для виробництва дронів і ракет.

"Ми бачимо, що виробництво у них зростає, і там знаходять західні запчастини. Цьому потрібно покладати край через експортний контроль та боротьбу з обходом санкцій", — підкреслив очільник МЗС України. 

Нагадаємо, Кулеба порадив "заткнутися" усім критикам повільного контрнаступу.

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