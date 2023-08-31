Кулеба рассказал, какие виды вооружения необходимы Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: МИД

Украина не будет ущемлять амбиции получением истребителей F-16. Есть еще другие виды оружия, которые очень желательны для борьбы с оккупантами.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на открытии неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Толедо, пишет Европейская правда.

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Выступая перед западными партнерами, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что кроме истребителей у Украины есть и другие потребности.

"Это артиллерийские боеприпасы, и мы надеемся, что с одобренной вами инициативой (для наращивания производства боеприпасов. — Ред.) дела по этому вопросу пойдут лучше; это бронетехника, танки", — заявил Кулеба.

Также министр назвал стратегические преимущества для Франции с точки зрения будущих инвестиций потенциальных поставок Украине истребителей Rafale. В то же время он отметил, что оружие — не единственное, чем можно помочь украинцам.

"Кто не может предоставить летальное вооружение — рассмотрите возможность передать медэваки, бронированные "скорые" для эвакуации раненых с поля боя. Потребность очень актуальна", — отметил Дмитрий Кулеба.

К тому же министр отметил, что необходимо помешать РФ в обход санкций получать западные компоненты для производства дронов и ракет.

"Мы видим, что производство у них растет, и там находят западные запчасти. Это нужно пресекать через экспортный контроль и борьбу с обходом санкций" , — подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, Кулеба посоветовал "заткнуться" всем критикам медленного контрнаступления.