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Кулеба рассказал, какие виды вооружения необходимы Украине

31 августа 2023 15:21
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Валерия Пержун
редактор
Кулеба рассказал, какие виды вооружения необходимы Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: МИД
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Украина не будет ущемлять амбиции получением истребителей F-16. Есть еще другие виды оружия, которые очень желательны для борьбы с оккупантами.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на открытии неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Толедо, пишет Европейская правда.

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Выступая перед западными партнерами, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что кроме истребителей у Украины есть и другие потребности.

"Это артиллерийские боеприпасы, и мы надеемся, что с одобренной вами инициативой (для наращивания производства боеприпасов. — Ред.) дела по этому вопросу пойдут лучше; это бронетехника, танки", — заявил Кулеба.

Также министр назвал стратегические преимущества для Франции с точки зрения будущих инвестиций потенциальных поставок Украине истребителей Rafale. В то же время он отметил, что оружие — не единственное, чем можно помочь украинцам.

"Кто не может предоставить летальное вооружение — рассмотрите возможность передать медэваки, бронированные "скорые" для эвакуации раненых с поля боя. Потребность очень актуальна", — отметил Дмитрий Кулеба.

К тому же министр отметил, что необходимо помешать РФ в обход санкций получать западные компоненты для производства дронов и ракет.

"Мы видим, что производство у них растет, и там находят западные запчасти. Это нужно пресекать через экспортный контроль и борьбу с обходом санкций" , — подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, Кулеба посоветовал "заткнуться" всем критикам медленного контрнаступления.

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