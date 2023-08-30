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Як група з 31 бійця звільнила Роботине на Запоріжжі: розповідь Кулеби

30 серпня 2023 13:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як група з 31 бійця звільнила Роботине на Запоріжжі: розповідь Кулеби
Очільник МЗС Дмитро Кулеба. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські сили продовжують просуватися вперед у ході контрнаступу. Відтак село Роботине, що на Запоріжжі вдалося звільнити групі з 31 вмотивованого бійця. 

Про це розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба  на конференції послів Франції.

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Деталі звільнення Роботиного

Кулеба розповів, що попри величезну кількість мінних полів, фортифікацій, російських дронів, гелікоптерів та літаків, які домінують у повітрі, Збройні сили України продовжують надзвичайно важке просування вперед у ході контрнаступу. 

Відтак, декілька днів тому наші бійці прорвали російську оборону на одній з найскладніших ділянок фронту та звільнили стратегічно важливий населений пункт Роботине у Запорізькій області. Це вдалося зробити грузі з 31 військового.

"Кілька місяців один український підрозділ вів безперервні штурми на цій найтяжчій ділянці фронту, внаслідок чого особовий склад був фізично та морально виснаженим. Втрати людей та техніки… В якийсь момент цей підрозділ просто втратив здатність продовжувати наступ", — почав розповідати Кулеба історію звільнення Роботиного.

Після цього були такі ухвалені радикальні рішення і в ньому змінили керівництво. Новий командир попросив зібрати мотивованих та готових виконувати бойові завдання бійців. Була створена зведена група з 31 бійця, третина з яких не мали бойового досвіду, але всі вони мали знання і волю до перемоги.

Завдяки лідерству командирів та сержантів, ця група налагодила горизонтальні звʼязки з суміжними підрозділами і взялася до роботи на лінії зіткнення.

"За 18 годин вони проповзали буквально на животах кілометри мінних полів, де на кожний квадратний метр росіяни поставили по шість мін. Нарешті, підрозділ дістався смуги дерев, якою розділяють фермерські поля. Всі в Україні знають це слово — "посадка". Саме у цих непомітних на картах посадках відбуваються найбільші трагедії та героїзм війни. Отже, наш підрозділ вибив звідти росіян і дві доби тримав цю позицію, допоки не підійшло підкріплення", — поділився успіхом ЗСУ очільник МЗС. 

Нагадаємо, 22 серпня, повідомили, що Збройні сили України звільнили Роботине Запорізької області. Так, після довгих місяців пекельної боротьби захисники зайшли в селище та закріпилися там.

А вже 28 серпня цю інформацію офіційно підтвердили в Міноборони. Тепер наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту. Зокрема, у сторону Новопрокопівки та Очеретуватого.

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