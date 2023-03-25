Кулеба розповів, хто ще разом з путіним має бути покараним за агресію росії в Україні

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що під час покарання російського диктатора володимира путіна не можна дати співучасникам злочину агресії перекласти усю відповідальність на президента рф. Вони також повинні бути покарані.

Про це Кулеба заявив під час спілкування з журналістом Вадимом Карп'яком в Instagram.

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"Ми маємо не дозволити тим, хто є співучасником цього злочину, усе "звалити" на путіна. Наприклад, той самий міністр Лавров — мій колега, він має абсолютно нести відповідальність за співучасть у злочині агресії. Шойгу має нести відповідальність. Герасимов — має. Усі божевільні — Медвєдєв, Патрушев — вони мають усі так само нести відповідальність", — наголосив Кулеба.

За його словами, їм не можна дозволити "звалити" усе на путіна. Він наголосив, що всі їхні ходи записані та вони повинні понести відповідальність.

"Я хочу викорінити це зло, і покарати це зло до останнього коріння. Тому не треба зациклюватися тільки на путіні. Кожен, хто так чи інакше сприяв розв'язанню війни проти України і вчиненню злочину агресії проти України, має понести за це відповідальність. Тільки так можна навчити довгостроковому уроку", — додав Кулеба.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Також ми писали, прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що мир в Україні неможливий, доки військові цілі рф не зазнають краху. Він закликав країни Заходу посилити військову підтримку Києва. За його словами, російський диктатор володимир путін перестане рухатися там, де його зупинять.